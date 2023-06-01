Українська тенісистка не буде вітатися з росіянками та білорусками навіть після перемоги у війни

Марта Костюк висловилась щодо освистування через небажання тиснути руку Аріні Сабалєнка. Вона вважає, що більшість вболівальників її все ж підтримували.

Цього року у жіночому турнірі на Ролан Гаррос стартували шестеро українок. Втім більшість із них вилетіли вже у першому колі, в тому числі і Марта Костюк.

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Киянці випала друга ракетка світу Аріна Сабалєнка, яка здобула перемогу у двох сетах. Втім поєдинок мав інше підґрунтя, адже суперниця має білоруський паспорт.

Після гри Марта відмовилась потиснути руку Аріні, як і робила з усіма суперниками. Втім вболівальники освистали Костюк, що здивувало українських тенісисток.

Сама ж Марта висловилась про свою позицію щодо ігнорування привітань. Вона запевнила, що навіть після закінчення війни не планує вітатись з росіянками та білорусками.

Я не очікувала цього. Не знала, що це дасть такий великий розголос у світі. Минають години після матчу і я бачу, як багато новин починає з’являтися. Я не відчувала, що так буде. Справді, освистували мене, але всі. Мене весь матч насправді підтримували більше, ніж Сабалєнка. Просто потім якісь люди вирішили собі, що чомусь я повинна змінити свою позицію і війна чомусь раптом закінчилася. Хоча я впевнена, що після того, як закінчиться війна, я продовжуватиму це робити. Я можу сказати, що відсотків 30-40 освистували, 60-70 – аплодували,

– розповіла Костюк.

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Відзначимо, що Аріна Сабалєнка всіляко уникає питань війни в Україні та відмовляється засуджувати Білорусь через допомогу Росії. Це недивно, адже у 2020 році підтримала Алєксандра Лукашенка у кривавому розгоні антивладних мітингів.

Цікаво, що Аріна часто готується до турнірів у Росії, хоча сама живе в Маямі (США). До слова, бойфрендом Аріни є хокеїст Константін Кольцов. Він теж підтримував режим Лукашенка, а у 2022 році виступив із підтримкою війни в Україні.