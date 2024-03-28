"Двічі накрило хвилею": зірка українського тенісу ледь не загинула під час медового місяця

На початку листопада минулого 2023-го року українська тенісистка Марта Костюк відгуляла весілля на Кіпрі. Друга ракетка України розповіла неприємну історію із медового місяця.

21-річна тенісистка із Києва розповіла, що вже не вперше у своєму житті стає на дошку для серфінгу. Марта розповіла, як під час заняття серфінгом у Лос-Анджелесі зустрілась із електричними скатами. Тоді дівчина разом із коханим встигли вискочити із води. Однак згодом повернулись ловити хвилі із думками "якщо загинемо, то хоча би під час заняття улюбленою справою, повідомляє БТУ із посиланням на подкаст "Sit Down".

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Медовий місяць ледь не перетворився у трагедію

Навіть через таку ситуацію любов до серфінгу у Костюк не згасла. Знову тенісистка взялась підкорювати хвилині під час медового місяця на Мальдівах. Того разу заняття ледь не закінчилось трагедією для дівчини.

Закохана пара недооцінили величину хвиль, які були приблизно у п'ять разів більші, аніж були у Лос-Анджелесі. Впевненість у собі ледь не зіграла злий жарт із парою.

На Мальдівах є місця, де хвиля розбивається на каміння. І ось мене закрутило і двічі накрило хвилею, я була прямо всередині загину хвилі і не могла з неї вибратися. Я практично видихнулася і справді мало не загинула там,

– розповіла жахливу історію Костюк.

"Наступного дня ми, звичайно, знову пішли кататися на серфі, і я знову спробувала, і мені вдалося стати на дошку, але я все одно вважаю, що це дуже небезпечне заняття. Тож треба обирати час та дні, коли ці можна займатися", – додала тенісистка.

Марта Костюк посідає 26-ту позицію у рейтингу WTA. Українка підійнялась на 6-ть сходинок та є другою ракеткою країни. В активі киянки 1946 очок. Під керівництвом польки Сандри Заневської українка показує доволі потужний рівень гри у цьому сезоні.