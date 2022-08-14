Фєдіна виборола для України історичне "золото" чемпіонату Європи з артистичного плавання

В Італії триває чемпіонат Європи з водних видів спорту. У медальній скарбничці України вже є 5 нагород.

Черговий тріумф українки

Українка Марта Фєдіна стала чемпіонкою Європи з артистичного плавання. Вона посіла першу сходинку в довільному соло, пише 24 канал.

Варте уваги Українські синхроністки здобули історичне "золото" на чемпіонаті Європи

Представниця України з першого місця відібралася до фінальної топ-12, отримавши рівно 94 бали у кваліфікації.

У фіналі Марта поліпшила свій показник та отримала 94.6333 бала, що стало найкращим результатом серед усіх учасниць та суттєво перевершило її фінальний результат на чемпіонаті світу (93.8).

Для Фєдіної це перше в її кар'єрі європейське "золото" саме в довільному соло.

Трійка призерок у довільному соло

Марта Фєдіна (Україна) 94.6333 Лінда Черруті (Італія) 92.1 Васілікі Александрі (Австрія) 91.8333

Історичне досягнення для України