Росіян потрібно відсторони від спорту на усе життя, – синхроністка Фєдіна

Українські синхроністки тріумфально виступили на чемпіонаті Європи у Римі. "Синьо-жовті" здобули на турнірі 8 золотих нагород та виграли медальний залік.

Фєдіна: Потрібне довічне відсторонення

Українська синхроністка Марта Фєдіна, яка має у своєму активі 6 золотих медалей ЧЄ-2022, поділилася думками щодо відсторонення росіян від світового спорту.

До теми 8 золотих нагород: Українки виграли медальний залік на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

Спортсменка розповіла, що у неї є відчуття, що санкції проти російських атлетів можуть пом'якшити. Вона наголосила, що FINA затягувала з рішення щодо відсторонення представників країн-агресора.

"FINA – одна з останніх спортивних міжнародних організацій, яка відмовила в участі росіянам та білорусам на змаганнях. У багатьох федераціях це зробили одразу, а FINA дуже довго тягнула з цим рішенням. Але ми весь час їм писали.

Наша тренерка Світлана Саідова писала їм листи, бо вона є членом FINA. Ми постійно відмічали організацію у наших постах в інстаграмі. У підсумку росіян таки відсторонили. Не можу сказати, що ми дуже сильно раді, бо це така подія, яка мусила статися", – сказала синхроністка.

Синхроністка наголосила, що спортсменів з росії потрібно назавжди відсторонити від міжнародної арени.

Було очевидно, що їх треба відсторонити від усіх змагань. І я вважаю, що не на рік, а на усе життя. Що вони роблять з нашою країною, людьми сім’ями, дітьми, я не уявляю… Це дуже слабке покарання – потрібне довічне відсторонення, на мою думку,

– заявила Фєдіна.

Тріумфальний виступ українських синхроністок у Римі

Українки виграли 8 золотих нагород та перемогли у медальному заліку.

Усі медалі українок: