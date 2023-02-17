Українку Марту Фєдіну визнали найкращою синхроністкою 2022 року в Європі

Європейська ліга плавання (LEN) назвала найкращих спортсменів за підсумками 2022 року. Українка Марта Федіна стала найкращою синхроністкою. А ще троє українців посіли другі місця у своїх номінаціях.

Європейська ліга плавання свої нагороди вручає з 2008 року на основі голосування національних федерацій. Однак у 2022 році найкращих спортсменів визначали й за допомогою голосування вболівальників. І одразу п'ятеро українців та українок були серед претендентів на перемогу у своїх номінаціях.

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Найкращою синхроністкою у 2022 році в Європі була визнана Марта Фєдіна. Вона отримала 60,61% голосів (другий результат серед всіх номінацій) Адже 2022 рік видався доволі успішним у її кар'єрі.

На чемпіонаті світу з водних видів спорту в Угорщині Марта Фєдіна здобула п’ять нагород: два "золота" та "срібло" (у складі команди), а також два "срібла" (за сольні виступи).

А через місяць 20-річна харків’янка зібрала шість золотих нагород континентальної першості в Італії – дві індивідуальні та чотири командні.

Загалом в Марти Фєдіної є 11 золотих нагород чемпіонату Європи за кар'єру.

Українці були близькі до нагород і в інших номінаціях. Софія Лискун стала другою в голосування за найкращу стрибунку у воду – 25,94% голосів, у той час як в переможниці з Італії К'яри Пеллакані – 28,29%.

У чоловіків серед стрибунів у воду в першій трійці одразу двоє українців – Олексій Середа став другим, а Кирило Болюх – третім.

Ще одна українка Антоніна Вишиванова стала другою в голосування за найкращу спортсменку в хайдайвінгу.