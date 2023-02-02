Марсель продовжує перемагати в чемпіонаті: конкурент Маліновського забив неймовірний гол – відео

Українець допоміг команді подолати Нант, хоча провів на полі менше години. Тим часом Страсбург Едуарда Соболя опустився в зону вильоту.

Нант – Марсель 0:2

Голи: Жоау Віктор, 57 (автогол), Унаї, 90+2.

На середу, 1 лютого, у чемпіонаті Франції були винесені матч 21 туру Ліги 1. У одному з центральних поєдинків дня Марсель грав на виїзді з Нантом, пише 24 канал.

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Непоганий тайм від Маліновського

Українець завдав двох небезпечних ударів з далекої відстані. Перший парирував воротар, а після другого зі штрафного м'яч пролетів близько зі стійкою.

Втім до перерви Марсель рахунок не відкрив, тому тренер провів низку замін по перерві. Маліновський поступився місцем на полі Гендузі і одразу ж гості відзначились.

Вірніше, забив-то суперник, але у свої ворота. Це Жоау Віктор невдало спробував завадити Ундеру пробити. У Нанта було кілька моментів, але Марсель добив суперника у компенсований час.

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Героєм моменту став марокканець Аззедін Унаї, який перейшов взимку з Анже і є конкурентом Маліновського по позиції. Хавбек красивим фінтом накрутив опонента та реалізував вихід сам-на-сам із кіпером.

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Таким чином Марсель не програв вже десятий матч поспіль, причому дев'ять з них вигравши. Враховуючи втрату очок від Лансу у паралельній грі (0:1 від Ніцци), провансальці вийшли на другу сходинку у турнірній таблиці.

Вона дає право на пряму путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Першим же йде ПСЖ, який має п'ятиочковий гандикап над Марселем. Свій наступний матч підопічні Тудора проведуть вдома 5 лютого проти Ніцци.

Відеоогляд матчу Нант – Марсель:

Ренн – Страсбург 3:0

Голи: Гуїрі, 3, Гуїрі, 21, Дуе, 51.

Також свою другу гру за Страсбург відіграв і Едуард Соболь. Українець вийшов з перших хвилин проти міцного Ренна, який бореться за вихід в Лігу чемпіонів.

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На жаль, гідного опору майбутньому супернику Шахтаря в ЛЄ команда з Ельзасу не змогла чинити. Дубль Гуїрі та гол Дуе принесли Ренну розгромну перемогу.

Соболь же відіграв 88 хвилин. Ця поразка стала для команди другою поспіль, через що підопічні Ле Скорне опустились в зону вильоту (18 місце). До рятівної позиції вже чотири бали.