Шахтар повернувся на європейський рівень, – Пушич оцінив виступи "гірників" у єврокубках

Відбувся матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Марсель – Шахтар. Французький клуб зробив усе, аби позбавити Україну останнього представника у єврокубках.

Хоча Шахтар першим відкрив рахунок на "Велодромі", але ще до перерви пропустив гол від П'єр-Емеріка Обамеянга. У складі "гірників" пенальті реалізував Георгій Судаков. Перша частина матчу закінчилась нічиєю 1:1.

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Пушич про поразку від Марселя

У другому таймі французький клуб дотиснув донеччан. На Ісмаїла Сарр вивів Марсель уперед 2:1 після провалу центрбеків Шахтаря Ярослава Ракіцького та Миколи Матвієнка. А вже наприкінці поєдинку Жоффрей Кондогбіа поставив крапку на шансах донецького клубу 3:1.

До слова, перший матч між клубами закінчився мировою 2:2. Тому далі у Лізі Європи покрокував Марсель. Жан-Луї Гассет із перемоги дебютував на чолі "провансальців". Шахтар вилетів із єврокубків та тепер сконцентрує свою увагу на УПЛ та Кубку України.

На післяматчевій пресконференції головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував поразку своїх підопічних та виліт із єврокубків.

Розпочав свій коментар Пушич із привітань супернику, який, на його думку, заслужив цю перемогу. Водночас коуч "гірників" запевнив, що його команда добре розпочала поєдинок, аби позитивний результат матчу був за його хлопцями. Але далі припустились помилок, які стали ключовими.

Пушич відзначив, що на футбольному полі було багато боротьби.

Тож футбол – гра, що залежить від помилок. На жаль, ми їх припустилися тричі, що занадто з таким суперником, на такому стадіоні. Загалом, думаю, Марсель заслужив цю перемогу. Це прикро для нас, бо ми ідеально розпочали цю гру, як я вже казав, – неможливо краще розпочати виїзний матч з Марселем. Але це футбол: ті, хто зробив менше помилок, напевно, матимуть кращий результат. І це те, що сталося,

– заявив Пушич.

Про пізні заміни та цілі після вильоту з єврокубків

Наставник Шахтаря пояснив, чому так пізно вдався до замін. Коуч донецького клубу розповів, що хотів випустити свіжих гравців, щоб змінити хід поєдинку, але невдовзі отримали ще й третій гол через індивідуальну помилку.

"Містер" додав, що його команда зробила занадто багато індивідуальних помилок, аби щось змінити замінами.

Головний тренер "гірників" розповів про подальші цілі та плани команди після вильоту із єврокубків. Пушич сподівається, що уболівальники повернуться на трибуни та будуть мотивувати команду на позитивні результати. Тепер "кроти" сконцентрують свою увагу на українській першості та Кубку країни. В обидвох турнірах у "гірників" є солідна конкуренція.

Попри виліт із Ліги Європи Пушич пишається виступами своєї команди на євроарені.

Я мушу сказати одне, і я вже говорив це своїм гравцям: якщо підбити підсумки цієї єврокампанії, ми можемо тільки пишатися, і я можу тільки пишатися своєю командою – тим, що ми показали, як ми себе представили за дуже важких обставин. І ми старалися, але не досягли успіху. Я дуже пишаюся своєю командою і співробітниками клубу, які дуже тяжко працюють, щоб підтримати нас, допомагати нам у всьому, що ми робимо, – з подорожами, з організацією. Ми знову показали, що Шахтар повернувся на європейський рівень, і в майбутньому ми, звісно, будемо намагатися прогресувати,

– додав керманич "гірників".

До слова. Вже 26 лютого Шахтар відновить свої виступи у сезоні УПЛ-2023/2024. "Гірники" у 18-му турі гостюватимуть на полі Олександрії. Початок матчу о 13:00.