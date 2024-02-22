Шахтар їде у пекло: Марсель продав майже рекордну кількість квитків на матч Ліги Європи

Гра між Марселем та Шахтарем в 1/16 фіналу Ліги Європи обіцяє стати рекордною для стадіону "Велодром". Французький клуб реалізував вже більше 90% квитків.

Сьогодні, 22 лютого, відбудуться матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи 2023-2024. В одній із зустрічей участь візьме український Шахтар, який зіграє на виїзді проти Марселя.

Слідкуйте з нами Марсель – Шахтар: онлайн-трансляція вирішального матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

Буде аншлаг

Провансальський клуб славиться активною підтримкою фанатів на стадіоні "Велодром". Не стане виключенням і гра проти Шахтаря, яка стане дебютною для нового тренера Марселя Жана-Луї Гассе.

Французькі ЗМІ повідомляють, що клуб вже продав 62 тисячі квитків на матч проти донеччан. Загалом арена "Велодром" вміщує 67300 глядачів і є другою за розміром у Франції після "Стад-де-Франс".

Рекорд відвідуваності стадіону був встановлений у лютому минулого року під час матчу проти ПСЖ (65894 відвідувачі). Тож цілком ймовірно, що до вечора матч Марсель – Шахтар стане найбільш відвідуваним для "Велодрому" за всю історію.

Читайте також Чи зможе Марсель вибити Шахтар із Ліги Європи після зміни тренера: прогноз на матч-відповідь

Як зіграли у першому матчі

Нагадаємо, що перша гра між командами проходила у Гамбургу та завершилась з рахунком 2:2. Марсель двічі виходив вперед завдяки голам Обамеянга та Ндіає.

Втім Шахтар знаходив у собі сили зрівняти рахунок. Спочатку забив Матвієнко, а у компенсований час нічию для "гірників" вирвав Егіналду. Переможець пари вийде в 1/8 фіналу Ліги Європи.

. Онлайн матч Марсель – Шахтар в Україні можна буде подивитися на ОТТ-платформі Megogo на каналі "Megogo Футбол 1". Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.