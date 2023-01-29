Маліновський з Марселем відібрали очки у прямого конкурента за місце в ЛЧ: відео голів

Підопічні Ігора Тудора вперше з жовтня втратили очки у чемпіонаті Франції. Провансальці поділили очки з Монако, за який виступає росіянин Головін.

Марсель – Монако 1:1

Голи: Санчес, 47 – Верету, 17 (автогол)

Цими вихідними у чемпіонаті Франції проходять поєдинки 20 туру Ліги 1. Центральна зустріч відбулась у Марселі, де місцева команда приймала прямого конкурента за путівку в Лігу чемпіонів Монако, пише 24 канал.

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Для Руслана Маліновського, який в січні переїхав до Марселя з Аталанти, це був вже третій поспіль вихід в основі провансальців. Додавало перчинки поєдинку те, що у складі суперника в основі вийшов росіянин Алєксандр Головін.

Марсель виграв вісім останніх матчів. але гра з монегасками почалась невдало для підопічних Тудора. Вже на 17 хвилині Верету зрізав м'яч у свої ворота після подачі Головіна з флангу.

Ударний другий тайм Марселя

Втім ініціатива була на боці господарів, особливо по перерві. Маліновський же рідко світився на вістрі атак, хоча ще на початку матчу його удар з трудом потягнув Нюбель. В подальшому українець більше допомагав в глибині поля.

Навала дозволила Марсель зрівняти рахунок на початку другого тайму. Тавареш наніс несподіваний удар з гострого кута. Кіпер Монако не зміг забрати м'яч в руки і першим на добиванні опинився Санчес.

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Олімпік продовжував тиснути, але вирвати перемогу команда Тудора не змогла. Маліновський залишив поле на 86 хвилині. Таким чином, Марсель перериває свою шестиматчеву переможну серію в Лізі 1.

Це не дозволило провансальцям наздогнати Ланс, який втратив очки із Труа. Відстань від другої сходинки у два бали зберігається, але при цьому Марсель не підпустив до себе ближче той самий Монако, який позаду у п'яти очках.

Відеоогляд матчу Марсель – Монако: