Марсель впевнено здолав аутсайдера Ліги 1: Маліновський розпочав гольову атаку – відеоогляд

Марсель у 35-му турі приймав Анже. Господарям поля вдалось здобути впевнену домашню перемогу над найбільшим аутсайдером Ліги 1.

Марсель – Анже 3:1

Голи: Санчес, 34, Паєт, 48, Верету, 77 (п) – Діпо Сіма, 28

Руслан Маліновський розпочав поєдинок зі старту Марселя. Перший небезпечний момент був від господарів вже на 5-й хвилині, коли Ундер зробив верхову передачу на голову Паєта, але тому не вдалось потрапити у рамку воріт суперника, повідомляє 24 Канал.

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У Марселя було багато моментів біля воріт Анже, але першими у матчі рахунок розмочили гості.Все розпочалось із того, що "провансальцям" не вдалось побудувати позиційну атаку. М'яч відіграв захисник Анже, тоді гості, як по нотах, розіграли свою швидку контратаку, яка закінчилась виходом віч-на-віч Сіми та голкіпера Марселя. Діпо Сіма ударом під поперечину не залишив шансів воротарю. Анже несподівано першим повів у рахунку 0:1.

Однак перевага гостей у рахунку протрималась дуже недовго. Вже через шість хвилин господарі зрівняли цифри на табло. Санчес в один дотик замкнув передачу з флангу від Клосса – 1:1.

На перерву команди пішли за рівного рахунку 1:1.

Майже одразу після відпочинку господарі вперше у зустрічі вийшли уперед. Маліновський стягнув на себе трьох захисників Анже, але його передачу заблокував хтось із футболістів суперника. Тоді м'яч дістався до Санчеса, який простріл на Паєта. Тому нічого не залишалось, як перевести м'яч у сітку воріт Анже – 2:1.

Гольова атака, яку розпочав Маліновський.

У середині другого тайму м'яч влучив у руку футболісту Анже після подачі у штрафний майданчик гостей. Суддя пішов передивлятись VAR. Після чого вказав на 11 метрів. Пенальті взявся виконувати Верету та легко розвів м'яч та голкіпера по різних кутах воріт Анже – 3:1.

Команди ще мали моменти, але більше не забивали. Лише у компенсований арбітром час м'яч вчетверте побував у воротах гостей, але Марсель забив із офсайда. Тому гол не був зарахований.

Марсель переконливо переграв вдома Анже 3:1. Маліновський провів увесь поєдинок.

Марсель із 73 очками продовжує йти на 3-му місці. Відставання від другого Ланса складає 2 очки, а до лідера ПСЖ – 8 пунктів.

Анже із 14 балами йде на останньому 20-му місці. І це за три тури до закінчення сезону в Лізі 1.

Марсель – Анже: відеоогляд матчу