1 січня 2023 року Лукас Перес знову став гравцем Депортіво з Ла-Коруньї. Саме в цьому місті й народився нападник, тож він прийшов в цей клуб, щоб "витягнути його з трясовини", адже зараз команда виступає в третьому дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Водночас Українського футболіста, який зі скандалом заступився за росіян, виперли з клубу

При цьому перейшов гравець з команди, яка виступає в Прімері – першому дивізіоні. Почав він сезон в Кадісі, куди лише перейшов на початку 2022 року.

Однак в Кадісі не мали наміру відпускати гравця безкоштовно, як і в Депортіво підписувати його за шалені гроші. Але командам та футболісту вдалося домовитися. Правда Лукасу Пересу довелося піти на значні поступки. Загалом трансфер обійшовся в один мільйон євро. Депортіво заплатило 500 тисяч євро. Ще 500 тисяч євро – це та сума бонусу, які гравець заробив в Ельче, але відмовився від їх виплати, щоб перейти в Депортіво. Фактично він сам викупив половину свого контракту.

Лукас Перес підписав контракт з Депортіво на своїх умовах. Перша з них полягає в тому, що якщо за півтора року команда не підніметься у вищий дивізіон, він зможе її самовільно покинути. Якщо ж таки вдасться піднятися у класі, то його контракт буде діяти до 2029 року. Але тоді перші 3,5 роки (до літа 2026 року) – як гравця, а наступні три роки – як одного з членів керівництва клубу.

Третій прихід в Депортіво

Для Лукаса Переса це третій прихід в Депортіво. Починав же він кар'єру в нижчолігових командах, поки з Райо Вальєкано в січні 2011 року не перейшов у львівські Карпати. За два роки в українському клубі він зіграв в 60 матчах, в яких забив 15 голів та віддав 8 результативних передач. Один з голів у ворота грецького ПАОКа.

Та перед тим, як перейти у цей грецький клуб, Лукас Перес у січні 2013 року відправився в оренду в київське Динамо. Тоді киян тренував Олег Блохін, і в нього гравець не зіграв жодного матчу. Тож після повернення з оренди він і перейшов в ПАОК.

Саме з ПАОКа Лукас Перес вперше перейшов в Депортіво – влітку 2014 року в оренду на рік. Через рік іспанський клуб викупив його контракт. А вже у 2016 році Депортіво продав гравця в лондонський Арсенал за 20 мільйонів євро. Правда в Лондоні нападник провів лише рік, і у 2017 знову перейшов в Депортіво на правах оренди.

Та у 2018 році Арсенал продав його у Вест Хем. Хоча і там гравець на довго не затримався. Через рік його продали в іспанський Алавес. Через два роки він як вільний агент перейшов в Ельче. Але в цій команді затримався лише на пів сезону, після чого перейшов в Кадіс.

І тепер з Кадіса знову перейшов в Депортіво.