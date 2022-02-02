Марлос підписав контракт із омріяним клубом у Бразилії
Джерело:інстаграм Атлетіко Паранаенсе
Колишній лідер Шахтаря Марлос продовжить кар'єру у Бразилії. Футболісту вдалось домовитись про співпрацю з Атлетіко Паранаенсе.
Повернення у Бразилію
Бразильський клуб 2 лютого оголосив про підписання ексгравця збірної України. Атлетіко Паранаенсе зворушливо опублікував у своїй соцмережах відео, у якому вставив дитяче фото Марлоса.
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Пресслужба коротко підписала ролик: "Втілена мрія! Ласкаво просимо у клуб".
Футболіст успішно пройшов медогляд. Клуб офіційно представив Марлоса, але не відкрив деталі контракту.
Хавбек виступатиме з 10-м номером на спині.
Відзначимо, що спершу боси бразильського Атлетіко не були зацікавлені у трансферу Марлоса, але слова та бажання футболіста переконали керівництво клубу. Дебютувати за новий клуб Марлос зможе вже 7 лютого проти Уніао.
- 33-річний правий вінгер має досвід виступів у рідній Бразилії. Футболіст пограв за Куритибу та Сан-Паулу.
- Після цього пограв в Уругваї та переїхав в Україну, віддавши 10 років двом українським клубам – Металісту та Шахтарю.