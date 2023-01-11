Диявольська результативність: Решфорд повторив унікальне досягнення Руні, почавши з українця

Нападник англійського Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд демонструє неймовірну результативність в матчах за клуб. І повторив досягнення, яке у 2010 році встановив Вейн Руні.

Манчестер Юнайтед вийшов у півфінал Кубка футбольної ліги, обігравши у чвертьфіналі Чарльтон з рахунком 3:0. Дублем в цьому матчі відзначився Маркус Решфорд, який вийшов на заміну. А два голи він забив вже наприкінці зустрічі.

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Це був шостий поспіль матч за МЮ, в якому Решфорд відзначився забитими голами. Все розпочалося після його повернення з ЧС-2022. Він забивав у ворота Бернлі, Ноттінгем Форест, Вулверхемптона, Борнмута, Евертона та Чарльтона (двічі). Окрім того, він також віддав і дві результативні передачі в цих матчах.

Ще Решфорд забив у восьмому поспіль домашньому матчі Манчестер Юнайтед. І тим самим повторив гольове досягнення Вейна Руні, який теж забивав у восьми поспіль матчах на "Олд Траффорд" у 2010 році.

Свій гольовий серіал нападник "червоних дияволів" розпочав у матчі Ліги Європи проти молдовського Шерифа 27 жовтня 2022 року. Він тоді теж вийшов на заміну у другому таймі та забив. А у воротах Шерифа стояв українець Максим Коваль.

До слова, саме у воротах Шерифа свій перший гол в Лізі Європи забив Кріштіану Роналду . Він же відзначився і в другому матчі між цими командами в Англії.

А далі Решфорд забивав у домашніх матчах проти Вест Хема, Астон Вілли, та вже згаданих Бернлі, Ноттінгем Форест, Борнмута, Евертона та Чарльтона.