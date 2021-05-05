Суддя послав мене, за подібне гравці отримали б 10-матчеву дискваліфікацію, – футболіст ПСЖ

Програвши Манчестеру Сіті у матчі-відповіді 1/2 фіналу (0:2), французький ПСЖ вилетів з Ліги чемпіонів. Півзахисник парижан Марко Верратті емоційно прокоментував результат зустрічі.

"Суддя послав мене"

Зокрема, футболіст розповів про конфліктну ситуацію, що мала місце в середині другого тайму, з головним рефері голландцем Бьорном Куйперсом.

Як пройшов матч Манчестер Сіті – перший фіналіст Ліги чемпіонів: відео

Суддя послав мене. Футболісти подібного ніколи б собі не дозволили, інакше отримали б дискваліфікацію матчів на десять. Втім, ми програли і вибули з турніру зовсім не з вини судді,

– повідомив Верратті.

Ситуація на полі в Манчестері досягла свого напруження на 70-й хвилині, коли Анхель Ді Марія свідомо наступив на Фернандіньо за межами поля і був удостоєний червоної картки. Слідом Вератті завівся, отримав попередження і теж був близький до видалення.

Зазначимо, що ще один гравець ПСЖ – Андер Еррера – звинуватив арбітра в образі півзахисника парижан Леандро Паредеса.