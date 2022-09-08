Суперник Шахтаря у Лізі чемпіонів отримав нового головного тренера

Донецький Шахтар позбавив РБ Лейпциг головного тренера. Керівництво "биків" звільнило Доменіко Тедеско після сенсаційної поразки від "гірників" у Лізі чемпіонів (1:4).

Швидко знайшли заміну Тедеско

8 вересня німецький клуб назвав ім'я нового головного тренера команди. Ним став 45-річний Марко Розе. Лейпциг підписав контракт із німецьким наставником на два роки – до кінця червня 2024 року.

До теми Лейпциг залишився без тренера після розгромної поразки від Шахтаря

Останнім клубом у тренерській кар'єрі Розе стала дортмундська Боруссія, яку він очолював протягом 46 матчів.

Нагадаємо, що Лейпциг звільнив Доменіко Тадеско вже наступного дня після поразки у груповому раунді Ліги чемпіонів від Шахтаря. Чотири м'ячі влетіло у ворота німців. Натомість його вже колишня команда відповіла лише голом престижу (1:4). Дубль Мар'яна Шведа, голи Михайла Мудрика та Лассіни Траоре відправили 36-річного фахівця у відставку.

"Не хапав зірок з неба" Лейпциг і на старті сезону у Бундеслізі. За 5 турів "бики" здобули лише 5 очок та посідають 11-те місце.

Що відомо про нового тренера Лейпцига