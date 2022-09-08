Суперник Шахтаря у Лізі чемпіонів отримав нового головного тренера
Джерело:сайт РБ Лейпцига
Донецький Шахтар позбавив РБ Лейпциг головного тренера. Керівництво "биків" звільнило Доменіко Тедеско після сенсаційної поразки від "гірників" у Лізі чемпіонів (1:4).
Швидко знайшли заміну Тедеско
8 вересня німецький клуб назвав ім'я нового головного тренера команди. Ним став 45-річний Марко Розе. Лейпциг підписав контракт із німецьким наставником на два роки – до кінця червня 2024 року.
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Останнім клубом у тренерській кар'єрі Розе стала дортмундська Боруссія, яку він очолював протягом 46 матчів.
Нагадаємо, що Лейпциг звільнив Доменіко Тадеско вже наступного дня після поразки у груповому раунді Ліги чемпіонів від Шахтаря. Чотири м'ячі влетіло у ворота німців. Натомість його вже колишня команда відповіла лише голом престижу (1:4). Дубль Мар'яна Шведа, голи Михайла Мудрика та Лассіни Траоре відправили 36-річного фахівця у відставку.
"Не хапав зірок з неба" Лейпциг і на старті сезону у Бундеслізі. За 5 турів "бики" здобули лише 5 очок та посідають 11-те місце.
Що відомо про нового тренера Лейпцига
- Марко Розе розпочав свою кар'єру у 2009-му, коли став асистентом тренера у Майнці.
- Із 2013-го по 2019-й віддав австрійському Зальцбургу. Розе попрацював із юнацькими командами – U-16 та U-18. А вже у 2016-му очолив головну команду Зальцбурга. На його чолі наразі провів найбільше матчів у своїй тренерській кар'єрі – 114 поєдинків. З різними командами австрійського клубу здобув 7 трофеїв.
- У період із 1 липня 2019-го по 20 травня 2022-го працював в обидвох Боруссіях – Менхенгладбах та Дортмунд