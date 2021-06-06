Історична перемога українця: велосипедист Падун переміг на етапі Critеrium du Dauphinе

24-річний українець Марко Падун став переможцем сьомого етапу престижної багатоденки Критеріум Дофіне (Critеrium du Dauphinе).
Донеччанин пройшов 171,5 км від Сен-Мертен-ле-Провину до Ла-Плань за 4 години, 35 хвилин і 7 секунд, випередивши найближчого переслідувача на 34 секунди.
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Цікаво, що Падун здобув перемогу не з відриву, а атакував з пелотону. Для Падуна ця перемога стала першою в кар'єрі в гонках Світового туру. В цілому він виграв вже три гонки.
Історичний тріумф українця
- Тріумф Марка на цьому етапі став першою серйозною перемогою українського велогонщика з 2019 року, коли йому скорилася багатоденка Adriatica Ionica Race.
- До цього моменту українці в велобагатоденки перемагали лише двічі – Ярослав Попович в Турі Каталонії-2005 і Андрій Гривко в Турі Середземномор'я-2016.