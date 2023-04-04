Шахтар безкоштовно відпустив чергового легіонера, який двічі ставав чемпіоном України

Бразильський захисник Шахтаря Макіньос Сіпріано продовжить кар'єру на своїй Батьківщині. Універсальний футболіст підписав повноцінний контракт з клубом Аваї.

Через військову агресію Росії проти України донецький Шахтар покинули практично всі легіонери. Правило ФІФА, яке дозволяє закордонним гравцям розривати контракти в односторонньому порядку, суттєво вдарило по бюджету клубу.

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Черговим легіонером, який покинув "гірників" став Маркіньос Сіпріано. 24-річний захисник поповнив склад клубу бразильської Серії Б Аваї. Контракт універсального футболіста розрахований до 30 листопада 2023 року.

За інформацією порталу Тransfermarkt, Сіпріано перейшов до Аваї на правах вільного агента. Новий клуб ексгравця Шахтаря представляє другий за силою дивізіон Бразилії. Першість стартує 15 квітня.

Кар'єра Маркіньоса Сіпріано