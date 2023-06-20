Маркевич знає, що робить: Карпати офіційно вказали "на вихід" 15 футболістам

У понеділок, 19 червня, львівські Карпати вийшли з відпустки. А вже наступного для "леви" офіційно повідомили про відхід цілої когорти футболістів.

Минулий сезон-2022/2023 став останнім у Карпатах для одразу 15 футболістів. Мирон Маркевич, який нещодавно очолив команду, буде майже з нуля будувати новий колектив з міста Лева.

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Кардинальна чистка складу

"Леви" попрощались із орендованими гравцями: Юрієм Тлумаком, Олексієм Хобленком, Іваном Бобком, Данилом Книшем та Сергієм Горбуновим.

Також львівську команду покинули – Роман Льопка, Валерій Болденков, Дмитро Махнєв, Ігор Дуць, Владислав Приймак, Олег Лень, Ростислав Тарануха, Іван та Микола Когути та Олександр Климець.

Нагадаємо. що Карпатам не вдалось вийти в УПЛ за підсумками сезону-2022/2023 Першої ліги України. Після чого у відставку пішов Андрій Тлумак, який залишиться працювати на благо клубу.

Маркевич ж амбіційно відгукується про команду та про те, що сезону вистачить, аби підійняти команду в українську еліту. Наразі офіційно невідомо, яким буде тренерський штаб легендарного наставника. ЗМІ прогнозують, що одним із його помічників буде його син Остап Маркевич.

Також преса сватаю у Львів багато гравців, особливо із харківських Металістів. Наприклад, 19 червня з'явились чутки про перехід одразу чотирьох футболістів із Металіста та Металіста-1925: Юрія Романюка, Єгора Картушова, Єгора Демченка та Богдана Пороха. Але офіційної інформації поки що немає.

Раніше повідомлялось, що Карпати підпишуть контракти щонайменше із 11 новими футболістами.

Кого Миро Маркевич залишив у Карпатах: Дмитра Фастова, Олександра Ільющенкова (обидва – голкіпери), Тараса Саківа, Андрія Ломницького, Віталія Катрича (усі гравці захисту), Амбросія Чачуа, Дениса Галенкова, Артура Рябова, Артура Шаха (усі грають у півзахисті), Дениса Кожанова та Вадима Сидуна (обидва – нападники). Усі ці футболісти продовжать свої виступи за "зелено-білих" вже під керівництвом легендарного тренера.