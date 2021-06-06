Українець Падун сенсаційно виграв другий поспіль етап Critеrium du Dauphinе: відео

6 червня 2021 , 14:05
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Джерело:

24 канал

У неділю, 6 червня, пройшов заключний етап багатоденки "Критеріум Дофіне". Гонщики подолали королівський гірський маршрут з 7 підйомами.

Переможцем гонки вдруге поспіль став українець Марк Падун. Він переміг з перевагою в 1 хвилину 36 секунд. Днем раніше українець переміг на 7 етапі гонки.

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Українець переміг у гірській кваліфікації

Марк Падун став першим в гірській класифікації. Перед стартом змагання Падун перебував на третьому місці в класифікації.

У спробі заробити очки на гірських ділянках Марк пішов у відрив дня разом з 18 іншими велосипедистами. Падун набрав найбільшу кількість очок і отримав майку кращого гірського гонщика.

Довідка. Класифікація вважається окремим заліком серед гонщиків, які найкраще себе проявляють на гірських ділянках.

Це перша подібна перемога для українського велоспорту на змаганнях такого рівня.

 

Автор: Юрій Семенюк