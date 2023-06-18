Росіяни ніяк не можуть змиритися з роллю вигнанців цивілізованого світу. Черговою маячнею вибухнула представниця МІД Росії Марія Захарова.

Міжнародний олімпійський комітет планує допустити росіян до літніх Ігор в Парижі в статусі "команди біженців". Від такої перспективи на болотах вже третій день палає, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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В Росії не можуть зрозуміти, чому вони опинилися на узбіччі цивілізацію. В усьому їм бачиться заколот західних держав та суцільна русофобія. Тож і в ймовірному рішенні МОК представниця МІД терористичної федерації Марія Захарова побачила роботу американських спецслужб. Схоже, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підвіз свіжу партію кокаїну з Південної Америки.

Це не ідея МОК — це ідея, яка розробляється американськими спецслужбами. Вони розробили таку кампанію, програму, концепцію, коли будуть робити ставку на тих спортсменів, які знаходяться за кордоном Росії. Хтось поїхав з ідеологічних міркувань, когось переманили. З них будуть формувати як би російський спорт. Вони це регулярно роблять в інших сферах. Наведу приклад: те ж саме вони робили в Венесуелі з Гуайдо. Взяли людину з опозиціонерів і назвали його президентом Венесуели при живому і здоровому президенті Мадуро. Те ж саме вони зробили в інших областях,

– заявила Захарова.

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Нагадаємо, що в ЗМІ з'явилися критерії, за якими планують допустити росіян до Олімпійських ігор в Парижі.

Росіянам дозволять виступати в нейтральному статусі. Вони не матимуть власного прапора та форми.

Екіпіруванням та забезпеченням атлетів займатимуться служби МОК.

"Нейтральні атлети" з Росії змагатимуться лише в індивідуальних видах спорту.

Представникам російських спортивних федерацій буде заборонено з'являтися на Олімпіаді.

Після схвалення заявки на участь в Іграх, спортсмен повинен припинити участь у внутрішніх змаганнях, а також відмовитися від допомоги російських спортивних організацій.

Побачивши таку перспективу російські спортивні чиновники почали погрожувати організаторам Олімпійських ігор. Так, скандальний глава російської Асоціації спортивної боротьби Росії Міхаіл Маміашвілі пообіцяв на танках приїхати в Париж.