Битва двох матусь на користь українки: Світоліна пробилась до 1/8 фіналу у Дубаї

У вівторок, 20 лютого, Еліна Світоліна провела свій матч 2-го кола престижного турніру WTA 1000 у Дубаї. Суперницею першої ракетки України була представниця Німеччини Татьяна Марія.

Татьяна Марія – Еліна Світоліна 0:2 (3:6, 3:6)

Це була вже далеко не перша зустріч цих тенісисток. Востаннє Марія та Світоліна виходили на один корт ще у 2018-му році. Тоді українця у двох сетах впоралась із суперницею 2:6, 3:6, повідомляє 24 Канал.

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Цього разу Еліна знову доволі легко впоралась із суперницею у першому сеті, де ключовим став п'ятий гейм, який залишився за Світоліною. Далі українка взяла подачу Марії 2:4 та вже не віддала переможної переваги у першій партії – 3:6.

Світоліна ідеально провела гейми у першому сеті на своєму м'ячі, не віддавши жодного суперниці з Німеччини. Перша ракетка України у партії зробила 1 подачу навиліт та жодної подвійної помилки.

Другий сет минав за сценарієм першої партії. Світоліна знову першою взяла стартовий гейм у сеті на подачі Татьяни. Протягом усього сету німкеня була у ролі наздоганяючої.

У середині другого сету німкеня змогла нав'язати боротьбу українській тенісистці, скоротивши відставання до мінімуму 3:4. Наступний затяжний восьмий гейм таки залишився за Світоліною, хоча Марія була близька до того, аби зрівняти рахунок – 3:5.

Дев'ятий гейм став переможним для Еліни, яка таки дотиснула німецьку тенісистку – 3:6.

В 1/8 фіналу Світоліна зустрінеться із переможницею матчу Іга Швьонтек (Польща) – Слоун Стівенс із США, який відбудеться теж 20 лютого.