Українка Завацька прикро програла Саккарі у першому колі Ролан Гаррос-2021

Українська тенісистка Катаріна Завацька не змогла подолати стадію 1/64 фіналу на Ролан Гаррос-2021. Завацька поступилася 18 ракетці світу Марії Саккарі з Греції.

Марія Саккарі – Катаріна Завацька 2:0 (6:4, 6:1)

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Українська тенісистка мала хороші шанси, щоб виграти першу партію. Уже в першому геймі Катаріна зробила брейк, віддавши Саккарі всього один розіграш.

Однак грекиня відразу відповіла зворотним брейком. Далі тенісистки знову обмінялися брейками і в 5 геймі Марія захистила свою подачу. Уже в наступному геймі українці вдалося відіграти два брейк-пойнти.

За рахунку 4:4 Завацька не змогла реалізувати два брейк-пойнти. У наступному геймі Саккарі виграла подачу Завацької та записала у свій актив сет.

Початок другого сету виявився невдалим для українки. Гра Завацької розладилася й Саккарі виграла 5 поспіль геймів. Відіграти таку перевагу українка вже не змогла й програла сет – 6:1.