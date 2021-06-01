До початку Ролан Гаррос Осака відмовилася спілкуватися з журналістами. Японка вирішила оголосити протест примусовому спілкуванню з журналістами.
Читайте також Ми отримали велике задоволення на знімальному майданчику: інтерв'ю про рекламну кампанію FAVBET
Осаку оштрафували на 15 тисяч доларів за пропущену пресконференцію. Турніри Гренд Слем пригрозили Осаці дискваліфікацією.
Я дуже переживаю, коли мені потрібно говорити з медіа
"Коли я опублікувала свій пост декілька днів тому, я не мала наміру опинитися у такій ситуації і не думала, що це можливо. Думаю, зараз для турніру, інших гравців і мого добра буде краще, щоб я знялася і всі могли зосередитися на тенісі.
Я не хотіла нікого відволікати і приймаю те, що вибрала неідеальний момент і могла чіткіше сформулювати свій посил. Що ще важливіше, я б ніколи не стала применшувати значення психічного здоров'я і просто так кидатися цим терміном", – написала друга ракетка світу.
Вона зізналася, що після US Open-2018 у неї виникали затяжні депресії, з якими, за словами Осаки, їй було важко впоратися.
Всі, хто зі мною знайомі, знають, що я інтроверт. Всі, хто бачив мене на турнірах, помічали, що я часто ходжу в навушниках, тому що це допомагає притупити почуття тривоги,
– зазначила Наомі.
Тенісистка заявила, що їй важко спілкуватися з журналістами.
"Хоча тенісна преса завжди добре до мене ставилася (і я хочу окремо вибачитися перед усіма класними журналістами, яких могла образити), у мене немає природної схильності до публічних виступів, і я дуже переживаю, коли мені потрібно говорити з медіа. Я дуже нервую, і мені важко йти на контакт", – написала японка.
Осака заявила, що на Ролан Гаррос вона відчувала себе вразливою. Саме тому вона вирішила пропустити пресконференції.
Я попередньо про це оголосила, тому що дійсно вважаю правила частково застарілими й хотіла це підкреслити. Я окремо написала турніру лист з вибаченнями і сказала, що буду рада обговорити це питання після змагань, тому що Гренд Слеми – це напружені заходи,
– повідомила тенісистка.
Осака оголосила, що візьме перерву, після якої хоче обговорити з турами, як покращити ситуацію для гравців, преси та вболівальників.
"Сподіваюся, у вас все добре, ви себе бережете. Всіх люблю, і побачимося, коли побачимося", – резюмувала Осака.
- У другому колі Ролан Гаррос Осака мала зіграти проти Ани Богдан з Румунії. Завдяки відмові Осаки румунка пройшла у третє коло.