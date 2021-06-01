До початку Ролан Гаррос Осака відмовилася спілкуватися з журналістами. Японка вирішила оголосити протест примусовому спілкуванню з журналістами.

Читайте також Ми отримали велике задоволення на знімальному майданчику: інтерв'ю про рекламну кампанію FAVBET

Осаку оштрафували на 15 тисяч доларів за пропущену пресконференцію. Турніри Гренд Слем пригрозили Осаці дискваліфікацією.

Я дуже переживаю, коли мені потрібно говорити з медіа

"Коли я опублікувала свій пост декілька днів тому, я не мала наміру опинитися у такій ситуації і не думала, що це можливо. Думаю, зараз для турніру, інших гравців і мого добра буде краще, щоб я знялася і всі могли зосередитися на тенісі.

Я не хотіла нікого відволікати і приймаю те, що вибрала неідеальний момент і могла чіткіше сформулювати свій посил. Що ще важливіше, я б ніколи не стала применшувати значення психічного здоров'я і просто так кидатися цим терміном", – написала друга ракетка світу.

Вона зізналася, що після US Open-2018 у неї виникали затяжні депресії, з якими, за словами Осаки, їй було важко впоратися.

Всі, хто зі мною знайомі, знають, що я інтроверт. Всі, хто бачив мене на турнірах, помічали, що я часто ходжу в навушниках, тому що це допомагає притупити почуття тривоги,

– зазначила Наомі.

Тенісистка заявила, що їй важко спілкуватися з журналістами.

"Хоча тенісна преса завжди добре до мене ставилася (і я хочу окремо вибачитися перед усіма класними журналістами, яких могла образити), у мене немає природної схильності до публічних виступів, і я дуже переживаю, коли мені потрібно говорити з медіа. Я дуже нервую, і мені важко йти на контакт", – написала японка.

Осака заявила, що на Ролан Гаррос вона відчувала себе вразливою. Саме тому вона вирішила пропустити пресконференції.

Я попередньо про це оголосила, тому що дійсно вважаю правила частково застарілими й хотіла це підкреслити. Я окремо написала турніру лист з вибаченнями і сказала, що буду рада обговорити це питання після змагань, тому що Гренд Слеми – це напружені заходи,

– повідомила тенісистка.

Осака оголосила, що візьме перерву, після якої хоче обговорити з турами, як покращити ситуацію для гравців, преси та вболівальників.

"Сподіваюся, у вас все добре, ви себе бережете. Всіх люблю, і побачимося, коли побачимося", – резюмувала Осака.

У другому колі Ролан Гаррос Осака мала зіграти проти Ани Богдан з Румунії. Завдяки відмові Осаки румунка пройшла у третє коло.

Що відомо про Осаку Осака – колишня перша ракетка свту. Японка двічі виграла Australian Open (2019, 2021) та двічі US Open (2018, 2020). Усього вона здобула 7 титулів. За даними WTA, її призові за кар'єру вже складають понад 19 мільйонів доларів.

За даними Sportico, Наомі отримала 55 мільйонів доларів за спонсорськими контрактами за останній рік. Більше серед тенісистів отримав тільки Роджер Федерер – 84 мільйони доларів.