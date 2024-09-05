Марія Помазан стала чемпіонкою Паралімпіади-2024 зі штовхання ядра

У першій частині змагального дня Паралімпійських ігор-2024 (5 вересня) відбудуться одразу два фінали у легкій атлетиці за участю українок. Один із них буде у штовханні ядра.

Україну у цьому виді програми легкої атлетики представляла Марія Помазан. Українка, яка була серед восьми учасниць фіналу, виступає у класі F35, повідомляє 24 Канал.

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Ще одна медаль для України

На жаль, одна серед опоненток Помазан була "нейтральна" представниця. Проте це не завадило нашій спортсменці здобути "золото" Паралімпійських ігор-2024.

Марія вже у першій спробі проказала найкращий результат сезону – 12,75 метра. Вона з запасом здобула перемогу, випередивши найближчу переслідувачку на 81 сантиметр.



Марія Помазан стала паралімпійською чемпіонкою в Парижі / Скриншот із сайту Паралімпіади

Відзначимо, що 4 вересня Анастасія Москаленко стала паралімпійською чемпіонкою у штовханні ядра у класі F32. До цього всього українка ще й встановила новий світовий рекорд.

До слова. Марія Помазан – дворазова паралімпійська чемпіонка Лондона-2012 та Токіо-2020. Також у доробку легкоатлетки два "срібла" Паралімпіади Лондона-2012 та Ріо-2016.

Це вже 53-тя медаль у скарбничці України на Паралімпійських іграх у Парижі.