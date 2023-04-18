Українка Марія Гангур виграла дві медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Скарбничка збірної України з важкої атлетики поповнилася ще двома нагородами. Уродженка Закарпаття Марія Гангур здобула медалі в ривку та за сумою двоборства.

У столиці Вірменії триває чемпіонат Європи з важкої атлетики. Четвертий день змагань приніс збірній України ще дві медалі.

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У ваговій категорії до 64 кілограмів Україну представляли дві важкоатлетки – Марія Гангур та Ганна Давидова. У видовищній та запеклій боротьбі Гангур здобула "бронзу" в ривку з результатом 98 кілограмів. У поштовху з результатом 116 кілограмів Марія посіла 5 місце. Проте за сумою двоборства (98+116= 214 кілограмів) вона завоювала срібні медалі, поступившись лише Нурай Гюнгьош з Туреччини (219 кг).

Ганна Давидова завершила виступи зі скромнішими досягненнями. У ривку Ганна посіла 6 місце з результатом 93 кг, а у поштовху 11 місце з результатом 110 кг. За сумою двоборства вона зайняла 7 місце.

Важка атлетика. Євро-2023. Жінки (до 64 кг), результати за сумою двоборства

1. Нурай Гюнгор (Туреччина) – 219 кг (сума)

2. Марія Гангур (Україна) – 214 кг

(Україна) – 214 кг 3. Зої Сміт (Велика Британія) – 214 кг

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6. Ганна Давидова (Україна) – 203 кг

Таким чином, збірна України здобула вже 13 нагород. По три нагороди здобули Каміла Конотоп, Світлана Самуляк та Надія Шпилька, а по дві медалі Ангеліна Ломачинська та Марія Гангур.