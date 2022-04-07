У Маріуполі загинули бабуся та дідусь гімнаста Радівілова

В українського гімнаста Ігоря Радівілова в Маріуполі померли бабуся та дідусь. Про це повідомила його дружина Ангеліна.

Радівілов втратив у Маріуполі бабусю та дідуся

Титулований гімнаст народився у Маріуполі. Саме там проживали його бабуся та дідусь.

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Сьогодні ми дізналися, що бабуся і дідусь мого чоловіка померли в Маріуполі. Оплакувати та ніколи не забувати,

– написала Ангеліна.

29-річний Ігор Радівілов є одним з найкращих українських гімнастів. Чотириразовий чемпіон Європи та бронзовий призер Олімпіади-2012 в опорному стрибку.

Його дружина Ангеліна Радівілова є чемпіонкою Європи-2020 у командній першості.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині титулованого гімнаста.