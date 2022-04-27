У Маріуполі загинув український ватерполіст Голодніков

Окупанти вбили ще одного ватерполіста у Маріуполі. Від обстрілів бойовиків помер Олег Голодніков.

Окупанти вбили українського ватерполіста в Маріуполі

У Маріуполі від ракетного обстрілу, здійненого ворогом, загинув Олег Голодніков. Чоловіка росіяни вбили ще 22 березня, снаряд потрапив у його будинок.

До речі У Маріуполі загинув чемпіон України з водного поло Обедінський

Про це розповіла донька загиблого та його друзі.

Олегу Голоднікову було 42 роки. Ватерполіст тривалий час виступав на професійному рівні. Останнім клубом у Суперлізі України, за який він грав, був ВК Маріуполь.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та друзям Олега Голоднікова.

Також у березні у Маріуполі загинув екскапітан національної збірної України з водного поло Євген Обедінський.

12-річну доньку вбитого капітана збірної України з водного поло вдалося повернути з російського полону. У столичній лікарні "Охматдит" дівчинку відвідав Президент України Володимир Зеленський.