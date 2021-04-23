Рух розгромив Маріуполь та відірвався від зони вильоту УПЛ: відео

У п'ятницю, 23 квітня, Маріуполь та Рух зіграли у матчі-відкритті 23 туру УПЛ. Львівська команда несподівано розгромила господарів поля.
Маріуполь – Рух 0:3
Гол: Климчук, 66 (пен.), Борячук, 76, Рунич, 89
Вилучення: Чоботенко, 65 (Маріуполь)
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Перед матчем
- За чотири тури до фінішу все більше загострюється боротьба за виживання. Рух має 17 очок і перебуває в самому низу турнірної таблиці, хоча за втраченими пунктами випереджають Минай.
- Маріуполь набрав 22 пункти і перебуває на дев'ятій позиції, що, втім, не гарантує команді Остапа Маркевича спокійного життя, так як все ще може змінитися кардинальним чином.
- У своїй історії команди провели одну очну зустріч в Прем'єр-лізі, яка завершилася внічию – 0:0.
На 65-й хвилині Чоботенко за версією арбітра збив Борячука. У підсумку футболіст Маріуполя зароби пряму червону картку та пенальті у власні ворота.
Климчук реалізував одинадцятиметровий – 0:1.
Відео голу Климчука
На 76-й хвилині Борячук виграв боротьбу на другому поверсі і з легкістю перевів м'яч у ворота азовців.
Відео голу Борячука
Наприкінці матчу Рух поставив крапку у матчі. Рунич після прострілу Мисика забив третій м'яч у ворота Гальчука.
У підсумку, Рух вирвав важливу перемогу та за три тури до закінчення сезону УПЛ відірвався від зони вильоту на 2 очки. Останній йде Минай – 18 очок. Маріуполь з 22 балами розташувався на 9 місці.
Маріуполь – Рух відеоогляд