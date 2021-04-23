Рух розгромив Маріуполь та відірвався від зони вильоту УПЛ: відео

У п'ятницю, 23 квітня, Маріуполь та Рух зіграли у матчі-відкритті 23 туру УПЛ. Львівська команда несподівано розгромила господарів поля.

Маріуполь – Рух 0:3

Гол: Климчук, 66 (пен.), Борячук, 76, Рунич, 89

Вилучення: Чоботенко, 65 (Маріуполь)

Дивіться також П'яний дебош футболістів Колоса у поїзді: нові деталі

Перед матчем

За чотири тури до фінішу все більше загострюється боротьба за виживання. Рух має 17 очок і перебуває в самому низу турнірної таблиці, хоча за втраченими пунктами випереджають Минай.

Маріуполь набрав 22 пункти і перебуває на дев'ятій позиції, що, втім, не гарантує команді Остапа Маркевича спокійного життя, так як все ще може змінитися кардинальним чином.

У своїй історії команди провели одну очну зустріч в Прем'єр-лізі, яка завершилася внічию – 0:0.

На 65-й хвилині Чоботенко за версією арбітра збив Борячука. У підсумку футболіст Маріуполя зароби пряму червону картку та пенальті у власні ворота.

Климчук реалізував одинадцятиметровий – 0:1.

Відео голу Климчука

На 76-й хвилині Борячук виграв боротьбу на другому поверсі і з легкістю перевів м'яч у ворота азовців.

Відео голу Борячука

Наприкінці матчу Рух поставив крапку у матчі. Рунич після прострілу Мисика забив третій м'яч у ворота Гальчука.

У підсумку, Рух вирвав важливу перемогу та за три тури до закінчення сезону УПЛ відірвався від зони вильоту на 2 очки. Останній йде Минай – 18 очок. Маріуполь з 22 балами розташувався на 9 місці.

Маріуполь – Рух відеоогляд