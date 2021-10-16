Металіст 1925 неочікувано переміг Маріуполь, пропустивши гол на третій хвилині: відео

Маріуполь продовжив свою серію з поразок в домашніх матчах в цьому сезоні. Цього разу азовці програли вдома Металісту 1925 в матчі 11 туру в суботу, 16 жовтня.

Маріуполь – Металіст 1925 1:2

Голи: Кулаков, 3 – Марлісон, 72, Зубков, 90

Господарі поля вкрай вдало розпочали цей матч, відкривши рахунок вже на третій хвилині матчу. Мишньов зумів зберегти м'яч в центрі поля, після чого віддав пас на фланг під забігання Топалову. А вже той прострелив на Кулакова, який і відправив м'яч у ворота суперника.

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Такий старт матчу дещо приголомшив гостей. І за перший тайм у них мало що вдавалося попереду (хоча це протривало аж до самої перерви). натомість азовці мали як мінімум дві можливості ще забивати голи. І обидва рази свої нагоди змарнував Кащук. Перший раз він влучив у штангу, а вдруге з його ударом під час виходу два в один впорався голкіпер.

Після перерви ситуація змінилася. На початку другого тайму команди обмінялися гострими моментами. Але обійшлося без голів. Далі знову маріупольці марнували свої нагоди. Цього разу – невдало прострілювали з флангів під удар по воротах. Кожен раз підводила майстерність.

Гол Металіста 1925 в цьому матчі став дещо неочікуваним. Марлісон вирішив пробити здалеку як тільки в цього така нагода виявилася. І хоч як Кудрик у стрибку намагався дотягнутися до м'яча, дістати його він так і не зумів.

Перемогу гостям принесли два "джокери". На 71-й хвилині на поле вийшов Ременюк, а на 82-й Зубков. А вже на останній хвилині матчу перший з них навісив, а другий виграв позицію в Удода та головою відправив м'яч у ворота.

Варто відзначити, що і Удод в цьому матчі вийшов на поле на заміну на початку другого тайму. Він замінив Мампассі, щодо якого з'явилася інформація про перехід в московський Спартак за 3 мільйони євро.

Металіст 1925 перемагає та підіймається на сьоме місце в турнірній таблиці. Команда виграла три матчі поспіль.

Натомість Маріуполь програв чотири матчі поспіль. В цьому сезоні команда програла всі шість домашніх матчів (гра в Ковалівці проти шахтаря теж була домашньою для Маріуполя). Тож з чотирма очками команда залишається на останньому місці в турнірній таблиці.

Відеоогляд матчу Маріуполь – Металіст 1925