Поліція Катара звільнила протестувальника за його вибігання на поле із проукраїнським гаслом

Маріо Феррі залишився без покарання за свій прорив в ігрову зоні під час матчу Португалія – Уругвай. Італієць вирішив закликати світ зупинити війну в Україні.

28 листопада в Катарі на матчі Португалія – Уругвай стався забіг фаната. Гру довелось зупиняти через вибігання вболівальника на поле з веселковим прапором.

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Також на його футболці були написи "Врятійте Україну" та "Поважайте іранських жінок". Ним виявився італійський футболіст Маріо Феррі, який вже не вперше відзначався такими вчинками.

Хлопця затримали стюарди та доставили його поліції Катару. Втім, Маріо уник покарання. На своїй сторінці в інстаграм він повідомий, що був випущений на свободу.

Стільки емоцій у цей момент! Жодних наслідків, я вільний,

– розповів Феррі.

Відзначимо, що у березні Маріо прибув до Польщі та допомагав евакуйовувати українців через кордн. Активіст розповідав, що відчув необхідність діяти та допомагати українцям.

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Пізніше він прибув до Києва та відвідав звільнені від окупації передмістя столиці. Також на своїй руці італієць набив татуювання з гербом України.