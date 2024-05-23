Немає нічого неможливо, – Маріно Пушич прокоментував чутки про зміну клубу

Маріно Пушич висловився про чутки щодо заміни Арне Слота на посаді головного тренера Феєнорда. Наставник Шахтаря дав доволі неоднозначну відповідь.

Після призначення Арне Слота тренером Ліверпуля з'явились чутки, що його у Феєнорді може замінити Маріно Пушич. Наставник Шахтаря довгий час був асистентом Слота, зокрема у роттердамському клубі.

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Маріно Пушич висловився про можливе повернення у Феєнорд

Наставник "гірників" розповів, що вони виграли сімнадцять з останніх вісімнадцяти матчів чемпіонату і грали у дуже атакувальній манері, за що він отримав дуже велику вдячність.

Так, я знаю, що мене сватають у Феєнорд. Приємно це чути, і ти знаєш, що у футболі немає нічого неможливого,

– заявив Маріно Пушич.

Однак він зазначив, що його контракт з Шахтарем розрахований до 2026 року, тому він планує залишитись в українському клубі найближчі роки.

Маріно Пушич очолив "гірників" у 2023 році. До того він був асистентом Арне Слота у Феєнорді.

Шахтар під керівництвом Пушича у сезоні-2023/2024 став чемпіоном України та заволодів Кубком України.

Нагадаємо, що Арне Слот запропонував Маріно Пушичу доєднатись до свого тренерського штабу у Ліверпулі, але той відмовився з невідомої причини.