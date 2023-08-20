Придушення гільйотиною: українка достроково програла бій у UFC – прикре відео

Марину Мороз спідкала чергова невдача. Українці зовсім трішки не вистачило, аби продовжити поєдинок.

Марина Мороз достроково програла поєдинок в UFC. Бійчиня потрапила практично у безвихідну ситуацію під час дуелі, пише 24 Канал.

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Нещаслива ніч

Марина Мороз взяла участь у сутичці, котра відбувалась у ніч із 19-го на 20-го серпня в американському Бостоні в рамках турнір зі змішаних єдиноборств UFC 292. Українська спортсменка (на той момент 11–4) зійшлась в дуелі із уродженкою Бразилії Каріне Сілвою (16–4). Бій відбувся в межах адеркарду до головного бою та став першим у переліку, котрий глядачі змогли побачити тієї ночі.

Та от довгого шоу бійчині не запропонували. Все, на жаль, вперлося саме у Марину Мороза, яка достроково програла дуель. Каріне Сілві вдалося успішно провести больовий прийом, котрий найменують "придушення гільйотиною". Бразильська спортсменка реалізувала задумане наприкінці першого раунду. Мороз не витримала та самостійно визнала поразку. Додаткова прикрість у тому, що сталося це за секунду до гонгу.

Марина та Каріне раніше уже зустрічались в октагоні. Тоді українка змогла здобути перемогу завдяки підкоренню (армбар).

Відео поразки українки

Бої Марини Мороз

Поразка (11–4) – Майя Дженніфер, Бразилія (рішення суддів)

Перемога (11–3) – Марія Агапова, Казахстан (підкорення)

Перемога (10–3) – Майра Буено Сілва, Бразилія (р ішення суддів, одностайне)

Майра Буено Сілва, Бразилія ішення суддів, одностайне) Перемога ( 9–3) – Сабіна Мазо, Колумбія (р ішення суддів, одностайне)

9–3) Сабіна Мазо, Колумбія ішення суддів, одностайне) Поразка ( 8-3) – Анжела Хілл, США (р ішення суддів, одностайне)

8-3) Анжела Хілл, США ішення суддів, одностайне) Поразка ( 8-2) – Карла Еспарза, США (р ішення суддів, одностайне)

8-2) – Карла Еспарза, США ішення суддів, одностайне) Перемога ( 8-1) – Деніель Тейлор, США (р ішення суддів, роздільне)

8-1) Деніель Тейлор, США ішення суддів, роздільне) Перемога ( 7-1) – Христина Станчу, Румунія ( р ішення суддів, одностайне)

7-1) – Христина Станчу, Румунія ( ішення суддів, одностайне) Поразка ( 6-1) – Валері Леторно, Канада (р ішення суддів, одностайне)

6-1) Валері Леторно, Канада ішення суддів, одностайне) Перемога ( 6–0) – Джоанна Калдервуд, Шотландія (п ідкорення, армбар)

6–0) Джоанна Калдервуд, Шотландія ідкорення, армбар) Перемога ( 5–0) – Каріне Сілва, Бразилія (п ідкорення, армбар)

5–0) Каріне Сілва, Бразилія ідкорення, армбар) Перемога ( 4–0) – Ілона Авдєєва, Росія (т ехнічний нокаут, зупинка лікарем)

4–0) Ілона Авдєєва, Росія ехнічний нокаут, зупинка лікарем) Перемога ( 3–0) – Джин Танг, Китай (п ідкорення, армбар)

3–0) Джин Танг, Китай ідкорення, армбар) Перемога ( 2–0) – Феієр Хуанг, Китай (п ідкорення ,армбар)

2–0) Феієр Хуанг, Китай ідкорення ,армбар) Перемога ( 1–0) – Яна Кузема, Україна (п ідкорення, армбар)

У головному поєдинку зустрілися представники Ямайки та США – Алджамейн Стерлінг та Шон О'Меллі відповідно. Завдяки технічному нокауту у другому раунді перемогу здобув американець.