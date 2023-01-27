Попереду лише Куба: Марина Бех-Романчук взяла бронзу у турнірі з потрійного стрибку в Німеччині

Українська легкоатлетка вдало виступила в Карлсруе на своєму першому змаганні у 2023 році. Дівчина не побила власний рекорд, але потрапила на п'єдестал.

У німецькому Карлсруе розпочався перший етап турніру World Athletics Indoor Tour Gold. Участь у ньому прийняла українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

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Спортсменка з Хмельниччини спробувала себе у потрійному стрибку. Українка була однією з фавориток змагань, адже серед учасниць саме вона за весь час долала найбільшу дистанцію у приміщенні – 14,74 метра.

Цього разу Бех-Романчук зупинилась на показнику нижче, але це не завадило їй увійти до топ-трійку. При першій спробі був заступ, а при другій Марина стрибнула на позначку 13,9 метра (п'ятий на той момент результат).

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Втім кожен з наступних трьох стрибків покращував її показник і врешті решт вона досягла цифри 14,41 метра. Це дозволило їй взяти бронзу, пропустивши вперед двох представниць Куби – Ліадагміс Повеа та Леяніс Перес-Ернандес.

Результати World Athletics Indoor Tour Gold, потрійний стрибок (Карлсруе):