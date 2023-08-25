Успіх в Угорщині: Марина Бех-Романчук стала віцечемпіонкою світу у потрійному стрибку

Українська легкоатлетка знову нагадала про себе у Будапешті після провалу у стрибках в довжину. Марина зробила потрійний стрибок на 15 метрів, який лише з останньої спроби перевершила фаворитка.

В угорському Будапешті проходить чемпіонат світу з легкої атлетики. Однією з лідерок збірної України є Марина Бех-Романчук, пише 24 канал.

До теми Скандал в Угорщині: українку Бех-Романчук дискваліфікували на чемпіонаті світу з легкої атлетики

Спортсменка з Хмельниччини вже виступила на турнірі зі стрибків у довжину, де через три заступи сенсаційно не пройшла у фінал. Натомість у потрійному стрибку Марині підкорився гучний успіх.

У цій дисципліні українка виступає з 2022 року, але вже встигла стати чемпіонкою Європи та взяти золото на Європейських іграх. Цього разу Бех-Романчук у кваліфікації з першої спроби потрапила у фінал, перестрибнувши норматив на 25 сантиметрів.

У фіналі ж Марина одразу стрибнула на 15 метрів та очолила залік. Натомість головна фаворитка Юлімар Рохас у першій спробі зробила заступ.

Читайте також На болотах розпочався жабогадюкінг: олімпійську чемпіонку та майора Росії "знищили" за зраду

Протягом п'яти спроб українка залишалась поза конкуренцією, але на шостому стрибку венесуелка змогла перевершити показник Бех-Романчук всього на 8 сантиметрів. При цьому Рохас вже вчетверте поспіль стає чемпіонкою світу у даній дисципліні.

Відео стрибка Марини Бех-Романчук:

Таким чином, Марина вдруге у кар'єрі стала віцечемпіонкою світу. Для України це перша медаль на ЧС в Угорщині, у загальному заліку наша країна піднялась на 14 сходинку.

Результати потрійного стрибка на ЧС-2023 серед жінок: