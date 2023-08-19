Скандал в Угорщині: українку Бех-Романчук дискваліфікували на чемпіонаті світу з легкої атлетики

Наша спортсменка зробила три заступи під час стрибку в довжину. Це не дозволило їй вийти у фінальну стадію змагань, хоча один із заступів був доволі спірним.

У ці дні в угорському Будапешті проходить чемпіонат світу-2023 з легкої атлетики. Участь у ньому приймає і збірна України, в тому числі і Марина Бех-Романчук, пише 24 канал.

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Для 28-річної спортсменки з Хмельниччини це був п'ятий Мундіаль в кар'єрі. Наша легкоатлетка потрапила у скандальну ситуацію під час кваліфікаційних змагань в стрибках у довжину.

Через три заступи Бех-Романчук залишилась без результату та не пройшла у фінальну стадію. Втім Україна подала апеляцію щодо другого заступу, який можна назвати доволі спірним.



"Заступ" Марини Бех-Романчук / скріншот

Всі обурювалися на трибунах, що там не було заступу. Я те саме сказала судді, підійшла і сказала, що я просто в шоці. Це взагалі ненормально, неадекватно, але в нас зараз всі спираються на електроніку. Це дуже суперечлива система, але, на жаль, ми з нею нічого не вдіємо. Це нові правила і ми змушені з ними миритися. Роби великий запас або ти в програші. Я намагалася зробити максимально якісний стрибок, щоб він був у залік. Шкода, що не вдалося, але що маємо, те маємо. Попереду ще потрійний стрибок,

– відзначила Марина.

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У підсумку тренер нашої легкоатлетки Олексій Сердюченко заявив, що протест був відхилений. Окрім Бех-Романчук, без результату також залишилась Гілларі Кпатча, яка отримала травму при першому стрибку.