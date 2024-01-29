В Німеччині жінка вперше керувала чоловічою командою Бундесліги: хто вона і що з цього вийшло

Марі-Луїза Ета отримала свій шанс покерувати Уніоном завдяки дискваліфікації головного тренера берлінців. Як виявилось, команді це зіграло на руку.

Минулими вихідними в чемпіонаті Німеччини з футболу завершився 19 тур місцевої Бундесліги. В одному з матчів неділі берлінський Уніоні мінімально переграв вдома новачка Дармштадт, пише 24 канал.

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Гра між аутсайдерами турніру навряд чи б викликала великий інтерес з боку футбольної спільноти. Втім у ній сталась історична подія для прихильників жінок у чоловічому футболі.

Вперше в історії Бундесліги чоловічою командрю найвищого дивізіону керувала представниця жіночої статі. Мова про Марі-Луїзу Ету, яка входить до тренерського штабу Уніона.

В листопаді минулого року берлінці призначили новим наставником хорвата Ненада Б'єлицю, якого ще влітку ЗМІ відправляли у Шахтар. Саме він обрав Марі-Луїзу своєю асистенткою.

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Минулого ж туру Б'єлиця зірвався у грі з Баварією, давши ляпаса вінгеру мюнхенців Лерою Сане. За це організатори турніру відсторонили Ненада на три матчі. Це і дозволило жінці керувати командою у грі з Дармштадтом.

32-річна Ета є колишнью німецькою гравчинею. У 2010 році вона виграла жіночу Лігу чемпіонів у складі Турбіне з Потсдаму. Втім у 26 років Марі-Луїза завершила кар'єру та почала опановувати тренерське ремесло.

До приходу в Уніон вона працювала у тренерських штабах різних молодіжних команд збірної Німеччини. Як бачимо, свій повноцінний дебют в берлінському клубі вона відсвяткувала перемогою. Вона дозволила столичній команді відірватися від зони вильоту на п'ять балів (15 місце).