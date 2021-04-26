Я був би щасливим, – Луческу прокоментував зміну тренера в Шахтарі

Головний тренер Динамо Мірча Луческу прокоментував інформацію про можливий прихід на посаду тренера Шахтаря італійського фахівця Роберто Де Дзербі, який нині працює з Сассуоло.
Румунський фахівець, який понад 10 років тренував Шахтар, був би щасливий такій зміні на тренерському містку "гірників".
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Чи буду я турбуватися, якщо Де Дзербі прийде в Шахтар? Ні, я був би щасливий. Він принесе нові ідеї, я можу лише вітати це,
– сказав Луческу.
Де Дзербі може очолити Шахтар: що відомо
За неофіційною інформацією, Шахтар запропонував Де Дзербі дворічний контракт.
Протягом тренерської кар'єри Де Дзербі очолював Дарфо Боаріо, Фоджу, Палермо і Беневенто. Сассуоло фахівець тренує з 2018 року.
У поточному сезоні Сассуоло займає 8 місце в Серії А, зігравши 32 матчі за різницею забитих і пропущених м'ячів 54-50 і набравши 49 очок.
- Повідомляється, що контракт 41-річного тренера з Сассуоло закінчується у червні.
- З 2019 року Шахтар очолює португальський фахівець Луїш Каштру.