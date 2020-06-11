В Англії хочуть прибрати прізвища з футболок футболістів для підтримки Джорджа Флойда
Більшість футболістів чемпіонату Англії виступили на підтримку акції "Життя темношкірих мають значення".
За інформацією порталу ESPN, гравці англійської Прем'єр-ліги хочуть вийти на матчі першого туру після карантину з написом "Black Lives Matter" замість прізвищ на спині.
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Ініціаторами ідеї є Шеймус Коулмен ("Евертон"), Трой Діні ("Вотфорд") і Ектор Бельєрін ("Арсенал"). Крім того, кілька команд Прем'єр-ліги планують встати на коліно перед першим матчем після відновлення чемпіонату наступного тижня.
Офіційної позиції АПЛ з приводу такої пропозиції гравців поки немає. Рестарт сезону намічено на 17 червня.
Вбивство Джорджа Флойда: головне
- 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком.
- Під час затримання поліцейський Дерек Шовін став Флойду коліном на шию. На відео затримання видно, як Флойд благав відпустити його.
- Коли медики приїхали, Флойд затих і припинив просити про допомогу.
- США сколихнули масові протести, які тривають досі. У Вашингтоні та в інших великих містах США оголосили комендантську годину.
- Протести вийшли за межі США. Зокрема, мітингували у Парижі, Амстердамі, Лондоні та інших містах.
- 4-го червня у Міннеаполісі пройшла церемонія прощання з Джорджем Флойдом. Під час неї пам’ять Флойда вшанували мовчанням, яке тривало 8 хвилин та 46 секунд. Стільки часу поліцейський Дерек Шовін придавлював коліном шию афроамериканця.