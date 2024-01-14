"Вони вбили мого батька": син Марадони пообіцяв до останнього боротися за справедливість

У листопаді 2020 року перестало битися серце Дієго Марадони – одного з найкращих футболістів в історії. Проте, за словами його сина, легенда помер не власною смертю.

Офіційною причиною смерті Дієго Марадони вважають гострий набряк легень внаслідок серцевої недостатності. Минуло вже більше, ніж 3 роки після трагічної події, але син великого футболіста не погоджується з нею.

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Версія сина щодо причини смерті Марадони

Дієго Сінагра – один з чотирьох дітей легендарного колишнього гравця Барселони та Наполі зробив гучну заяву. Він вважає, що батька кинули напризволяще тоді, коли його можна було врятувати.

Ба більше він додав, що Марадону вбили та пообіцяв до кінця своїх днів боротися за справедливість.

Ведеться відкрите розслідування. Ми, його діти, по-справжньому віримо в аргентинське правосуддя. Я переконаний, що все мало закінчитися не так. Вони вбили мого батька.

Не мені говорити, хто це зробив, у мене є свої думки щодо цього, але я не можу їх озвучити. Його кинули напризволяще тоді, коли можна було щось зробити. Я пообіцяв собі: до останнього дня свого життя я боротимуся за справедливість", – сказав Сінагра.