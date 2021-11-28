Манчестер Сіті на засніженому полі обіграв Вест Хем: Зінченко і Ярмоленко просиділи на заміні

Манчестер Сіті Олександра Зінченка переміг Вест Хем Андрія Ярмоленка у 13-у турі англійської Прем'єр-ліги. "Містяни" здобули перемогу, забивши по голу в кожному з таймів.

Манчестер Сіті – Вест Хем 2:1

Голи: Гюндоган, 33, Фернандіньйо, 90 – Лансіні, 90+4

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Манчестер Сіті та Вест Хему в очному матчі довелося адаптовуватися не тільки одне до одного, але й умов. Упродовж першого тайму поле засипав сніг.

До непростих умов швидше адаптувалися господарі поля, які в першому таймі створили декілька гострих моментів і відзначилися голом.



Перед матчем поле засипало снігом / Фото twitter.com/ManCity

Воротам лондонців спершу загрожували Вокер та Ляпорт. Перший небезпечно пробив поряд з воротами, а інший – влучив у стійку. На 17-й хвилині м'яч таки побував у сітці воріт Вест Хема. Але арбітр скасував м'яч Мареза через офсайд.

У середині першого тайму Манчестер Сіті таки відзначився легальним голом: Марез покотив на Гюндогана, який без проблем відправив м'яч у сітку гостей.

Після перерви, коли газон почистили від снігу, команди демонстрували вже не такий цікавий футбол, як у першому таймі. І тільки на 77-й хвилині вболівальнки дочекалися гострого моменту.

Райс сильно пробив здалеку по центру воріт господарів, однак Едерсон відбив м'яч. "Містяни" відразу відповіли нагодою в Гюндогана, але хавбек не переграв Фаб'янскі у ближньому бою.

Гольова розв'язка

На останній основній хвилині матчу Манчестер Сіті подвоїв перевагу: після розіграшу кутового Фернандіньйо поцілив у нижній кут.

Вест Хем знайшов у собі сили відповісти голом на останній хвилині гри. Лансіні красивим ударом поцілив у "дев'ятку" – 2:1 – звитяга Манчестер Сіті.

Українські футболісти Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко провели весь матч на лаві запасних своїх команд.

. Перемога дозволила Манчестер Сіті набрати 29 очок та зрівнятися з Челсі, який лідирує. Однак "сині" ще зіграють свій матч 13-го туру. Вест Хем залишився – четвертим, маючи 23 очки.