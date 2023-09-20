Розмахували грошима: фани Црвени Звєзди влаштували провокацію під час матчу проти МанСіті в ЛЧ

Чемпіон АПЛ Манчестер Сіті із домашньої перемоги 3:1 над Црвеною Звєздою стартував у груповому раунді Ліги чемпіонів. На трибунах "Етіхад" було не менш гаряче, аніж на футбольному полі.

Перша частина зустрічі сенсаційно закінчилась на користь Црвени Звєзди. Єдиний гол у перші 45 хвилин забив Осман Букарі.

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Отримали гостру відповідь від англійців

Вже на старті другого тайму МанСіті зрівняло рахунок завдяки точному удару Хуліана Альвареса, який через 13 хвилин вже оформив дубль та вивів "містян" уперед 2:1.

На 73-й хвилині Родрі збільшив перевагу англійського клубу до 3:1. Півзахисник поставив крапку у матчі – 3:1 на користь команди Пепа Гвардіоли.

Однак цікво було не лише на футбольному полі. Провокацією відзначились уболівальники Црвени Звєзди, які протягом поєдинку махали грошима на гостьовій трибуні "Етіхад".

У відповідь сербські фани скандували: "Ми купимо ваш клуб і спалимо його".

Серби вкотре відзначаються зі знаком мінус.

Провокація фанів Црвени Звєзди: дивіться відео

Відзначимо, що у групі "G" свою дебютну перемогу здобув Лейпциг, який на виїзді переграв Янг Бойз із ідентичним рахунком 1:3.

Сама Црвена Звєзда має доволі сумнівну репутацію. Сербський клуб не цурається проводити матчі проти представників країни-агресора.

Форма сербського клубу взагалі нагадує ігровий комплект Зєніта, з яким його асоціюють навіть самі уболівальники команди. Обидва колективи фінансує російська компанія "Газпром".