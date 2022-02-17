МанСіті разом із Зінченком не зміг приземлитися у Манчестері: літак потрапив у шторм Дадлі

Повернення Манчестер Сіті після матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зі Спортінгом (5:0) пройшло не без пригод. Літак "містян" потрапив у зону турбулентності через шторм Дадлі.

Шторм Дадлі накрив Англію

Літаку Манчестер Сіті довелося зробити три кола, перш ніж його визнали надто небезпечним для посадки. І натомість він був змушений змінити курс у повітрі, щоб приземлитися в Ліверпулі.

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Через сильний вітер літак не міг приземлитися в аеропорту Манчестера. Клуб опублікував коротку заяву у твітері з цього приводу:

Ми можемо підтвердити, що літак приземлився в Ліверпулі після того, як сильний вітер змусив відхилитися від Манчестера.

Шокуюче відео з літаком Манчестер Сіті