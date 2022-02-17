МанСіті разом із Зінченком не зміг приземлитися у Манчестері: літак потрапив у шторм Дадлі
17 лютого 2022 , 10:44Читать новость на русском
Джерело:FanDay
Повернення Манчестер Сіті після матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зі Спортінгом (5:0) пройшло не без пригод. Літак "містян" потрапив у зону турбулентності через шторм Дадлі.
Шторм Дадлі накрив Англію
Літаку Манчестер Сіті довелося зробити три кола, перш ніж його визнали надто небезпечним для посадки. І натомість він був змушений змінити курс у повітрі, щоб приземлитися в Ліверпулі.
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Через сильний вітер літак не міг приземлитися в аеропорту Манчестера. Клуб опублікував коротку заяву у твітері з цього приводу:
Ми можемо підтвердити, що літак приземлився в Ліверпулі після того, як сильний вітер змусив відхилитися від Манчестера.
Шокуюче відео з літаком Манчестер Сіті
- Шторм Дадлі приніс суворі погодні умови в Манчестер і Метеорологічна служба випустила попередження про "небезпеку для життя" по всьому району.
- Очікується, що шторм Дадлі спричинить пориви вітру зі швидкістю до 80-90 миль/год на відкритих узбережжях та пагорбах Шотландії, всередині країни швидкість вітру може досягати 60-70 миль/год. А шторм Юніс принесе зливи та можливі снігопади на пагорбах. Там, де випадає сніг, можливі навіть снігові бурі.