Манчестер Сіті привітав Зінченка з дебютною перемогою України на Євро-2020

Збірна України 17 червня здобула свою дебютну перемогу на Євро-2020. Олександр Зінченко став одним із учасників тріумфу над Північною Македонією.
Привітання з Манчестера
Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі команди збірної України проти Північної Македонії. Півзахисник "синьо-жовтих" провів усі 90 хвилин та допоміг команді здобути першу перемогу на чемпіонаті Європи-2020.
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Забити Олександру не вдалось, але із завданням розвивати атаки впорався на відмінно. Манчестер Сіті відзначив гру українця та привітав футболіста з перемогою.
Обов'язок кличе. Сьогодні вдень Україна здобула перемогу над Північною Македонією,
– йдеться у пості.
- Українська збірна завдяки голам Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука здолала Північну Македонію. У другому таймі за рахунку 2:1 команда Андрія Шевченка могла збільшити перевагу після пенальті. Руслан Маліновський взявся виконувати 11-метровий удар, але переможцем із цієї дуелі вийшов голкіпер суперника.
- Відзначимо, що український воротар Георгій Бущан теж парирував пенальті від Аліоскі.