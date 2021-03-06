МанСіті може не відпустити Зінченка у збірну України

Джерело:ESPN
Головний наставник МанСіті Пеп Гвардіола прокоментував виклик провідних футболістів у національні команди. Тренер не налаштований відпускати гравців на березневі матчі.
Все пов'язано з тим, що після приїзду у клуб футболісти будуть в обов'язковому порядку відправлені на 10 днів самоізоляції.
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На думку іспанського тренера, це може значно погіршити підготовку МанСіті та фізичну форму самих гравців "містян".
Будемо говорити про це на наступному тижні. Але я думаю, що це не має ніякого сенсу, якщо гравці полетять до збірної, а потім 10 днів будуть сидіти в ізоляції. Абсолютно ніякого сенсу,
– заявив Гвардіола.
Гравці багато працювали у розташуванні англійського гранда, щоб вийти у лідери АПЛ. Гвардіола не хоче ризикувати інтересами клубу заради національних команд: "Звичайно, якщо вони поїдуть до збірних, повернуться і відразу зможуть приступити до тренувань, то це інша справа".