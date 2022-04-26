МанСіті у божевільному півфіналі з 7 шедеврами обіграв Реал у Лізі чемпіонів: відеоогляд

Реал 26 квітня гостював на стадіоні Манчестер Сіті у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів. Господарі у неймовірному поєдинку, який був вартий фіналу, вирвали домашню перемогу.

Манчестер Сіті – Реал 4:3

Голи: Де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 53, Сілва, 74 – Бензема, 33, 81, Вінісіус, 55

Дуже цікаве протистояння чекало на футбольних прихильників. Найкращі клуби Іспанії та Англії зійшлись на полі арени "Етіхад Стедіум", повідомляє 24 канал.

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Пепа Гвардіола довірив місце у старті українцю Олександру Зінченку, який у минулому матчі МанСіті відзначився гольовим асистом.

Вже на 2-й хвилині господарям вдалось шокувати суперника. Марез класно знайшов у штрафному Реала голову Де Брюйне. Кевін чудово пробив повз Куртуа – 1:0.

Відео голу МанСіті

Бензема спробував вивести на хорошу позицію Родріго, але спроба француза віддати передачу була невдалою.

Команди на швидкостях розпочало поєдинок. На 11-й хвилині рахунок у матчі вже був 2:0. Де Брюйне віддав навісну передачу у штрафний суперника. Жезус обробив пас та другим дотик відправив його у сітку воріт "Королівського клубу".

Відео другого м'яча МанСіті

Зінченко ідеально віддав на хід Фодену, якому вдалось дістати м'яч на лінії меж поля, але на його простріл не відгукнувся жоден партнер по команді.

Вінісіус ледь не поцілив у дальню дев'ятку, але після передачі від Бензема удар заблокував захисник МанСіті.

Голкіпер господарів втулив м'яч Діашу, який під пресингом Бензема помилився. М'яч опинився у ногах Вінісіуса, м'яч після рикошету від ноги все того ж Діаша влучив у стійку. Однак Вінісіус був в офсайді.

Тайм вартий фіналу

"Містяни" організували прекрасну контратаку, яку ударом закінчив Жезус. Але трішки влучності не вистачило бразильцю.

Просто щось неймовірне творили футболісти англійського клубу. Чергову чудову контратаку змарнували господарі. Цього разу м'яч після удару Фоден пролетів повз дальній нижній кут воріт.

Зінченко класно доєднався до атаки, але удар українця з-за меж штрафного був повз ворота Реала.

На 33-й хвилині Бензема відквитав один гол. Француз став адресатом передачі з флангу від Менді, який скоротив відставання Реала – 2:1.

Як Бензема забив перший гол Реала: дивіться відео

Наприкінці першого тайму "містяни"заробили право на перспективний штрафний. Стандарт взявся виконувати Де Брюйне, але поцілив у стінку з футболістів "вершкових".

Команди пішли на відпочинок за рахунку 2:1 на користь МанСіті. Дуже цікаву 45-хвилинку видали футболісти обидвох клубів.

Не футбол, а розкішна вистава на полі

Другий тайм Сіті розпочало з атак. Спершу Марез перевірив на міцність каркас воріт, а на добиванні був Фоден. Однак удар Філа взяв на себе Карвахаль.

На 53-й хвилині господарі забили втретє. Черговим провалом у захисті скористався Фернандінью, який віддав на Фодена. Філ найкраще зіграв на другому поверсі – 3:1.

Відео голу Фодена

Миттєву відповідь дав Реал. Вінісіус на фланзі класно прокинув поміж ніг Фернандінью, з флангу змістився ближче до центру та пробив повз Едерсона – 3:2.

На 74-й хвилині рахунок у матчі став 4:2. Зінченко опинився на газоні після того, як спробував обіграти опікуна. М'яч підхопив Сілва, який розкішним ударом поцілив у ближній верхній кут воріт. Куртуа навіть не ворухнувся.

Відео голу Сілви

Марез розрізав усю оборону Реала, але не поцілив під дальню стійку. Ріяд міг оформити дубль.

Далі "містяни" самі собі привезли проблеми. Ляпорт відверто зіграв рукою у штрафному – пенальті. До 11-метрової позначки підійшов Бензема, який познущався з голкіпера суперника – 4:3.

Вже у компенсований до матчу час два фанати вибігли на футбольне поле, але правоохоронці швидко вивели порушників за межі поля.

Коли на полі був не футбол, а справжня футбольна вистава, яка заслуговує на найгучніші оплески. МанСіті переграв Реал із рахунком 4:3.