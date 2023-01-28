Почалися погрози, вони тиснули, – Соломон про перемовини з Шахтарем щодо нового контракту
Джерело:KDK
Ізраїльський півзахисник Шахтаря Манор Соломон розповів деталі можливого перепідписання контракту з "гірниками". Між сторонами була напружена атмосфера.
Теперішній гравець англійського Фулхема розповів, з якими проблемами стикнувся при прощанні з Шахтарем. Донецький колектив до останнього бажав зберегти Соломона.
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Не надто дружелюбна обстановка
Ізраїльський футболіст перегорів бажанням виступати за "гірників". Соломон опирався на гіркий досвід бразильців Шахтаря, можливо, він мав на увазі Тайсона.
В нас були переговори з «Шахтарем» про продовження контракту. Я не хотів. Знав, що трапляється з бразильцями, які підписують довгострокові контракти. Після цього клуб їх не відпускає, – розповів Соломон.
Манор готовий був піти на поступки Шахтарю, але без компромісів. Гравець хотів, аби угоду була тільки на його умовах, "гірники" ж гнули свою лінію
В найгіршому випадку я був готовий продовжити контракт на моїх умовах – з низькою клаусулою. Але вони не погодились і тиснули. Залишалось 2 роки контракту. Почались погрози про маринування на банці, закручування гайок. Але я вирішив, що не залишуся тут ще на 5 років, – розповів Соломон.
Ізраїльський футболіст в Шахтарі
- Соломон приєднався до "гірників" з Маккабі Петах-Тіква. Український клуб віддав за вінгера 6,5 мільйонів євро.
- За Шахтар Манор провів 70 поєдинків, у яких відзначився 16 разів.
- Зараз гравець на правах оренди захищає кольори англійського Фулхема. Угода Соломона з Шахтарем розраховна до літа 2023-го року, тому скоро на нас знову чекають палкі перемовини.
- Transfermarkt оцінює вінгера у 18 мільйонів євро.