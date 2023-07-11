Показав "кротам" дулю з маком: легіонер Шахтаря зневажливо перейшов у стан англійського гранду

Манор Соломон вирішив змінити своє місце працевлаштування. Проте ізраїльський футболіст взагалі забув про український клуб.

Манор Соломон офіційно став гравцем лондонського Тоттенхема. Вінгер більше не належить донецькому Шахтарю.

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Навіть без синиці в руках

Ізраїльський футболіст вирішив, що йому варта уже повністю втекти зі стану "гірників", тому гравець вирішив скористатися жахливою ситуацією в Україні. Тоттенхем ж у свою чергу не зміг проґавити такий шанс задарма заграбастати собі футболіста. Таким чином, Соломон підписав зі "шпорами" контракт на 5 років, тим самим Манор покинув Шахтар та залишив донецький колектив ні з чим.

Справа у тому, що ізраїльтянин скористався новим правилом ФІФА відразу після початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала на території нашої держави. Нововведення світової організації дозволяло футболістам, які підписали угоди з українськими командами до 24-го лютого 2022-го року (для тих хто зробив це пізніше – правило не діє), у будь-який момент припиняти співпрацю з тамтешніми колективами та перебиратись на правах оренди у інший зацікавлений клуб. Тобто українські колективи залишились ні з чим.

Таким чином, Соломон не те що не дав нагоди Шахтарю заробити на своєму трансфері, а ще й обікрав "гірників", оскільки ті свого часу заплатили за футболіста 6 мільйонів євро та мимоволі втратили шанс перепродати ізраїльтянина. До того ж раніше керівництво "кротів" погрожувало Тоттенхему судовою справою в разі оформленнями "шпорами" трансферу Соломона, оскільки угода Манора з "гірниками" була розрахована до грудня 2023-го. Не дивлячись на хвилю негативу, ізраїльтянин все ж вирішив тепло попрощатися із Шахтарем.

Хоча я вже давно не грав за Шахтар, сьогодні настав час прощатися. Велика вдячність клубу, моїм партнерам по команді та вболівальникам. Разом ми створили чудові спогади! Бажаю всього найкращого Шахтарю і всім в Україні,

– сказав Соломон.

Манор Соломон у Тоттенхемі / інстаграм "шпор"

Ізраїльтянин у Шахтарі