Манько став другим на Паралімпійських іграх: це друга медаль України з фехтування

Українські фехтувальники принесли Україні другу нагороду Паралімпіади-2020. Артем Манько посів 2 місце.

Друга медаль фехтувальників у Японії

Артем Манько виграв "срібло" у фехтуванні на візках. Цікаво, що на своєму шляху за медалі Артем у півфіналі переміг іншого українця Андрія Демчука – чинного олімпійського чемпіона у Ріо.

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На 22-річного українця у фіналі екав непростий суперник – Лі Хао з Китаю. Саме він завдав поразки Демчуку. Однак помститись за Лі Хао Артему не вдалось. Манько вів у рахунку 8:4. Але Хао вчасно включився у зустріч та вирвав перемогу в українського фехтувальника – 15:12.

Артем Манько здобув другу медаль для України у Токіо з фехтування. Раніше Євгенія Бреус взяла бронзову нагороду.