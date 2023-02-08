В УПЛ зникають легіонери: українська команда розірвала контракт з іноземцем по його бажанню

Кількість іноземних виконавців в чемпіонаті зменшилась на одну одиницю. Гравець сам попросив у керівництва покинути клуб УПЛ.

Одеський Чорноморець розірав контракт з кандаським захисником Манджрекаром Джеймсом. Сторони припинили співпрацю за згодою обох сторін.

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Чорноморець достроково завершив збори у Туреччині та повернувся до України. Наступний етап підготовчого процесу пройде в Одесі, але не всі гравці, які ще у літаку були з командою, продовжать тренуватись у Чорноморці.

Центральний захисник Манджрекар Джеймс, враховуючи сімейні обставини, звернувся до керівництва клубу із проханням припинити дію чинного контракту. Враховуючи важкий емоційний стан гравця, клуб пішов назустріч Джеймсу та задовольнив його прохання про дострокове припинення співпраці,

– заявив Чорноморець.

Канадський захисник один з небагатьох легіонерів, який залишився виступати в Україні після початку війни. Тому на рішення Джеймса логічно що повпливала дуже неприємна ситуація.

Виступи канадського захисника в Україні