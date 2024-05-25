Успіх Манчестер Юнайтед не пустив Челсі в Лігу Європи 2024-2025: чи гратиме Мудрик в єврокубках

Лондонці посіли шосте місце в АПЛ та вже налаштовувались штурмувати другий за рангом єврокубок. Проте у плани лондонців втрутився Манчестер Юнайтед.

В Англії завершився сезон 2023-2024. В останній грі кампанії Манчестер Юнайтед переграв Манчестер Сіті в рамках фіналу Кубка країни, пише 24 Канал.

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Челсі звалився у Лігу конференцій

Перемога "червоних дияволів" негативно вплинула на єврокубкові амбіції Челсі наступного сезону. Команда Михайла Мудрика видала круті результати на фініші АПЛ та змогла застрибнути на шосте місце в чемпіонаті.

Якби фінал Кубка виграв Манчестер Сіті, то Челсі разом із п'ятим Тоттенхемом зіграв би у Лізі Європи наступного сезону. У свою чергу Ньюкасл опинився би у Лізі конференцій, а Манчестер Юнайтед взагалі б залишився без єврокубків.

Проте підопічні тен Хага вибороли для себе єврокампанію в сезоні 2024-2025. Причому перемога в Кубку принесла Юнайтед пряму путівку в Лігу Європи. Там же зіграє і Тоттенхем.

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А ось для Челсі місця у другому за рангом єврокубку не знайшлось, тому "сині" штурмуватимуть Лігу конференцій. А ось Ньюкасл взагалі залишився без місця у міжнародних турнірах.

Відзначимо, що минулого сезону Михайло Мудрик став частим гравцем основи, відігравши за Челсі 41 матч. На його рахунку сім голів та два асисти. До слова, вихід в єврокубки не врятував тренера Маурісіо Почеттіно від відставки.